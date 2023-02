Jitka Čvančarová se chopila krumpáče a kopala hroby. Málem u toho pohřbila i Janu Plodkovou

Jana Plodková a Jitka Čvančarová v seriálu Černé vdovy FTV Prima

Jitka Čvančarová (44) s krumpáčem v ruce? Nic není nemožné. Herečka s ním dokonce kopala hroby. A to vše v pokračování seriálu Černé vdovy, kde se herecky opět potkala s Janou Plodkovou (41) a Lucií Siposovou (42).

V první sérii krimikomedie se dámy zbavily svých manželů, jeden z nich v podání Filipa Blažka ale přežil. Hned další série ale v sobotu začíná pěkně zostra. Trojice spikleneckých kamarádek se totiž zbavila nájemného vraha i zmíněného přeživšího manžela, který moc dobře věděl, kdo se ho chtěl zbavit.

Čvančarová se tak chopila krumpáče a pobavila svou kolegyni Janu Plodkovou. „Vidět Jitku Čvančarovou s krumpáčem, to je sen, který si můžu odškrtnout. Byla jsem jí, doufám, důstojnou asistentkou. Celou scénu jsem si představovala jako zpomalený film, především pak odchod vdov s nářadím přes rameno. To je jedna dokonalá vzpomínka na natáčení,“ přiznala Jana Plodková.

Herečky si tak v seriálu s drsným humorem užily, jaké to je, zbavit se těl. „Jitce Čvančarové, Janě Plodkové a Lucii Siposové byli zdatnými pomocníky kaskadéři, kteří se na chvíli stali mrtvolami. Zabalené je herečky pohřbívaly a kaskadéři skvěle asistovali,“ prozrazuje identitu mrtvol mluvčí seriálu Josef Ducký.

„Vše bylo dokonale připraveno. Jen jsme přišly, vzaly si lopaty a předstíraly jsme, že kopeme. Byla zima, mělo to atmosféru a měly jsme u toho neuvěřitelné záchvaty smíchu. Málem jsme se samy pohřbily. Na konci natáčení ale bylo vše kolem zase uvedeno do původního stavu. Žádný důl po nás nezbyl,“ popisuje natáčení Lucia Siposová, která na natáčení opět dojížděla ze Slovenska.

K dámám, vdovám, se v druhé sérii připojila Iva Janžurová (81) jako Madam skleník, která vdovám pěkně znesnadní život. „Lepší představitelku byznysmenky byste u nás těžko hledali,“ přemýšlí Jana Plodková.

Iva Janžurová si zahrála v seriálu Černé vdovy.

FTV Prima

Lucia Siposová se těšila, že Ivu Janžurovou opět pracovně potká. „Iva Janžurová je pro mě hvězda a je mi ctí, že si pamatovala mé jméno. Miluju ji a moc ráda ji pozoruju. Je se od ní co učit. Ona vlastně ani nehraje, jen se podívá a je to tam. Je to škola a čest s ní být na place,“ těšilo ji.

Samotná Iva Janžurová nad svou postavou malinko váhala. „Nebyla jsem si jistá, že na to mám vhodný obličej. Po přečtení scénáře jsem zjistila, že má neuvěřitelné množství textu. To byly takové dvě okolnosti, které mi dělaly starosti. Jinak nevím, zda budu mít odvahu se na to podívat,“ přiznává herečka, která většinu času natáčení strávila ve skleníku v botanické zahradě. ■