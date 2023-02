Šárka Rezková znala Naďu Urbánkovou (✝83) 20 let: Laskavá žena a čarodějka, která milovala svou dceru, vzpomínala

Naďa Urbánková odešla ve věku 83 let. Herminapress

„S Naďou jsme se znaly, tento rok to bude 20 let. Bohužel jsme v kontaktu nebyly od mého koncertu v Hybernii, kdy jsem slavila padesátku. Naďa mně bude chybět. Protože jsme probíraly život,“ řekla Super.cz Rezková, jež na svou kamarádku zavzpomínala.

„Vím o Nadě hodně, to už jsou ale soukromé věci. Když se obnovil Country Beat, zpívaly jsme společně. Naďa měla vždy úspěch, dokázala si podmanit publikum, dost jsem se od ní naučila. Jeden čas mi hodně pomáhala. Říkala, holka máš to tam, to je jasný, ale to nestačí. A měla jako vždy pravdu,“ ví moc dobře Rezková.

Z Urbánkové podle ní pořád čišela dobrá nálada. „I když to sama neměla v životě lehké, rozdávala kolem sebe pozitivní náladu. Také dokázala odhadnout lidi. Vždy se trefila. Byla to laskává žena a čarodějka, velmi jí záleželo na dceři, kterou milovala a ona jí byla oporou,“ uzavřela smutná Rezková. ■