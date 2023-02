I po deseti letech to jiskří jako na prvním rande. Gabriela Lašková nemůže být šťastnější

Deset let vztahu a láska jim jen kvete. Gabriela Lašková nemůže být šťastnější. Super.cz

Krásná Gabriela Lašková (32) nemůže být šťastnější. Letos se svým manželem Filipem oslaví 10 let od doby, co se seznámili a jak bylo vidět na jedné společenské akci, kam oba dorazili, pořád to mezi nimi jiskří, jak v průběhu prvního rande.