Největší pocta pro slavnou Češku. Stala se kmotrou dcery britské princezny Beatrice. Prozradila detaily o křtinách

"Ano, jsem kmotrou dcery princezny Beatrice," prozradila moderátorce Gabriele Wolfové (43) v talk show Superchat. Gabriela také prozradila, jak takové křtiny v Británii probíhají.

"Bylo to pro mě samozřejmě trošičku stresující. Byla jsem na královských svatbách, ale tady jako kmotra máte určitou roli. Musíte něco dělat, připravit se na to. Začíná to už tím, co si vezmete na sebe. Musíte mít nastudované protokoly, nemůžete mít krátkou sukni, nesmí být vidět kolena a ramena, musíte mít silonky. Musíte mít také čelenku či klobouk. Přípravy byly velké. Je to krásné, ale jak jsem řekla i trošku stresující," prozradila Gabriela, která pochází z Pardubic, ale v Londýně žije již 23 let.

"Bylo to pro mě nezapomenutelné. Sedíte tam jen s kmotry a královskou rodinou. Král Karel zrovna cestoval, ten chyběl. Byla tam ale samozřejmě celá rodina princezny Beatrice," upřesnila Peacock.

Již v květnu se bude konat korunovace krále Karla III. Je Gabriela také pozvána? "Pozvánka ještě nepřišla. Já doufám, že se ještě nevydaly, uvidíme," dodala v talk show Superchat, která je k poslechu také na všech podcastových platformách. ■