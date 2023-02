Povinné vykání a nalíčené i do vody: Ředitelka Miss Czech Republic vyžaduje po finalistkách na soustředění drsný dril

Taťána Makarenko je na finalistky Miss Czech Republic přísná. Super.cz

Není to žádná dovolená, ale opravdu soustředění, které si musejí odmakat. Krásky, které postoupily do finále letošního ročníku Miss Czech Republic, se v pětihvězdičkovém hotelu ve Spojených arabských emirátech na pláži rozhodně nevyvalují. Od rána mají nabitý program, který začíná povinným cvičením.

"Mají na programu focení a natáčení, hlavně medailonků do televize, ale i dalších věcí, jako jsou fashion fotky, fotografie v plavkách, stylingy, výstupy pro naše sociální sítě. Je to mnoho, ale také chceme, aby si dívky užily zemi a místní kulturu, takže byly naplánované výlety do pouště anebo do Dubaje," vypočítala ředitelka soutěže Taťána Makarenko (33).

Už od rána musejí být dívky upravené a nalíčené, včetně okamžiků, kdy se fotí například v moři a na pláži. "Musejí pochopit, že je to opravdu soustředění, že jsou součástí této organizace, kde musejí vykonávat svoji práci. Je to i součást výběru Miss, takže jsou v soutěži a soutěží," upřesnila.

I když je ředitelka Miss Czech Republic jen o pár let starší než její svěřenkyně, na kamarádšofty se tady nehraje. Nepřichází v úvahu, že by jí dívky tykaly. Totéž i po vyhlášení vítězek. "S těmi, se kterými mám stále platnou smlouvu, si vykáme. Je to z logického důvodu, protože máme pracovní vztah a udržuje to balanc v rámci toho, kdo je šéf," míní Makarenko.

S tou jsme v našem videu probrali také to, jak se mezi mladičkými slečnami sama cítí, například co se týče postavy, kterou už samozřejmě nemá tak dokonalou jako dvacítky. ■