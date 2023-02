Spadl už zamilovaný pár z Love Islandu z růžového obláčku? Sexy model a krásná modelka přiznali první hádky

Hana Dědková a Jakub Vítek stále prožívají lásku, už ale přišly i všední starosti. Super.cz

Kuba ve Spojených arabských emirátech fotil snímky v rámci přípravy na soutěž Mr. Supranational, kam ho ředitelka soutěže Taťána Makarenko vysílá a Hanka, která se loni pro změnu účastnila soutěže Miss Czech Republic a dostala se až do finále, se svezla s ním.

"Poznali jsme se více v realitě a asi jsme byli oba trochu překvapení, jak se chováme v jiných situacích. Po návratu jsme si oba museli uspořádat své životy, dá se říct, že už se to trochu zklidnilo, i když třeba já doháním školu," řekla Super.cz Hanka. "Mě Hanka překvapila tím, že je komunikativnější, veselejší, je to jenom pozitivnější," míní Kuba. "A Kuba je trochu nervák. Je opravdu hodně ctižádostivý a akční. Snaží se mě do všeho dokopat," dodala Hanka.

Přišla už i nějaká hádka? "Občas je nějaká potřeba. Ale máme spolu dobrou komunikaci a spíš argumentujeme, než abychom se hádali," myslí si Jakub. "Každý se snažíme prosadit to své," krčila rameny jeho přítelkyně. A jak tyto debaty dopadly ohledně společného bydlení, kdy Hanka bydlí v Ostravě a Jakub v Bratislavě, se dozvíte v našem videu. ■