Vojta Kotek poslal tátovi dojemnou vzpomínku do nebe. A pochlubil se roztomilým synem

Vojta Kotek s manželkou Radanou Profimedia.cz

Je to už pár měsíců, co se Vojta Kotek (35) stal pyšným tatínkem syna Huberta I. Šmana Kotka, kterého má s manželkou Radanou. Tu loni v létě také pojal za svou ženu. Velkého životního štěstí se bohužel nedožil jeho tatínek Václav Kotek (✝66), který zemřel před čtyřmi lety.

Vojta na svého tatínka nyní dojemně zavzpomínal u archivní rodinné fotky. „Tati, tady ti je 35 let a mně necelej rok, bejvávalo. Vzal jsi mě s sebou tehdy na Střelák, kde jsi dělal Divadelní pouť. Soudě dle mého výrazu jsem to úplně nedocenil. Asi jsem z toho ještě neměl moc rozum. Bejvávalo,“ ponořil se do minulosti oblíbený herec.

Ten nedávno oslavil také 35. narozeniny a syna vzal společně s manželkou na stejné místo. „Teď je 35 mně, mám také syna a také mu není ani rok. Vzal jsem ho teda taky na Střelák a jak myslíš, že to dopadlo? No, podobně. Jak jinak to taky mohlo dopadnout než podobně,“ dodal Kotek.

Jeho tatínek by dnes oslavil sedmdesáté narozeniny. „Už asi chápu, jak jsi musel bejt před těma pětatřiceti lety šťastnej. A teď bys byl znova a ještě jednou tolik. Tak jsem ti chtěl jen říct, že moc děkuju a že tě mám rád a že malýmu řeknu všechno, cos říkal ty mně. Jo, a z mojí ženy bys byl úplně hotovej, je to totiž celá máma,“ uzavřel své dojemné vyznání tatínkovi do nebe Kotek.

Ten svou vzpomínkou dojal i celebrity. „Dojemnost level 100,“ vzkázala mu Ewa Farna. „Silný. Hodně zdraví rodinko,“ přidal se David Gránský. „Dojemný jak prase,“ přidala se i herečka Marie Doležalová a další přidávali srdíčka. ■