Houslista Pavel Šporcl obětí špinavé hry: Zneužili ho podvodníci a jeho jménem okrádají lidi o statisíce

Pavel Šporcl Michaela Feuereislová

„Někdo se za mě vydává. Na fake účty ze sociálních sítí už jsem zvyklý, ale hrozné je, že ten fiktivní Pavel Šporcl žádá lidi o peníze, prý je ve finanční nouzi a vím, že jim lidé ty peníze posílají,“ svěřil se Super.cz hudebník, který chce všechny své fanoušky a známé varovat.

„Je mi to opravdu líto, je to odporná záležitost, jsou to šmejdi. Prosím, nikomu neposílejte peníze,“ svěřil se houslista, který popsal, jak k okrádání lidí dochází. „Vypadá to věrohodně. Ten někdo ví ze sociálních sítí, kde se nacházím, jestli jsem v Los Angeles, někde v Evropě nebo kdekoli po světě. Píše ze zahraničích čísel a neumí česky. Používá překladač. Přesto na to někteří skočili a peníze poslali,“ řekl Pavel Šporcl, který je celou situací znechucený.

„Uvidím, jak s touto informací naložím dál, prosím, aby nikdo neposílal peníze někomu, kdo se tváří jako Pavel Šporcl, v žádné nouzi nejsem,“ řekl hudebník s tím, že problém už trvá nějakou dobu. ■