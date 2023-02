Trapas Madonniny dcery: Na přehlídku přišla pozdě, tak ji vyhodili. A to byla tváří značky

Lourdes Leon se musela odporoučet domů... Profimedia.cz

Šestadvacetiletá Lourdes si dala velice záležet na stylovém vzhledu. V džínovém outfitu a vysokých bílých kozačkách vypadala senzačně, ale nakonec se musela odporoučet zpátky do vozidla a odjet z místa pryč. A to i přesto, že se dočkala zastání u jednoho z přihlížejících, který ochrance u vstupu řekl: „Víte, kdo to je?“ Ochranku to ale od rozhodnutí neodradilo. Lourdes totiž dorazila přesně v 18 hodin, kdy už přehlídka začínala. Celou záležitost kdosi natočil na video, které teď koluje i na TikToku.

Před pouhými dvěma lety byla přitom Lourdes tváří značky, konkrétně kolekce na jaro 2021, která oslavovala eklekticismus a individuální přístup k osobitému stylu. Eklekticismus se vyznačuje modely s nestandardními barvami a vzory - neobvyklé barevné kombinace, kontrastní potisky, originální vzory či zajímavé a asymetrické střihy. Lourdes a její účast byla tak očekávaná a žádoucí. ■