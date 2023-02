Oslaví už 71. narozeniny, ale vitalitu by mohla rozdávat: Popelka Eva Hrušková se pochlubila rodinou

Eva Hrušková Super.cz

Představitelka první české Popelky Eva Hrušková brzy oslaví 71. narozeniny. Vitalitu by však mohla rozdávat. Herečka je neustále v pohybu a spolu s manželem Janem Přeučilem jsou pracovně vytížení i v důchodovém věku.

Společně se tentokrát objevili na křtu nové knihy, kterou herec vydal společně s moderátorem Karlem Voříškem. Na křtu nemohla chyběl ani rodina, která Jana Přeučila podporuje. „Mám tu snachu Libušku, vnučku Elinku a syna Zdeňka, ti ostatní jsou pracovně zaneprázdnění,“ svěřila se Super.cz herečka, která má dvě vnučky.

„Mám Elinku a Alžbětku, té je 17 měsíců, jsem ráda, že se hodí k nám do rodiny, ráda čte, už umí deset písmen,“ s tím, že další vnouče na cestě není. „Zatím ne, ale nebudu se bránit, mně se to strašně líbí,“ řekla Eva Hrušková s tím, že nám prozradila i svůj trik, jak se udržuje ve formě.

„Sport, rychlá chůze, to se snažím každý den. Občas se za sebou snažím táhnout i Honzíka, ale on hodně pracuje a pohybu má dost. Na jevišti se Zdendou, když hrajeme pro děti každý den, tak to je taky sport. Člověk se nemůže přestat hýbat,“ dodala na křtu knihy Nebát se a mluvit Eva Hrušková. ■