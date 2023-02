Dara Rolins nemůže být šťastnější. Zpěvačka dnes oznámila další radostnou novinu ze svého života

Dara Rolins má velké plány. Michaela Feuereislová

"Bylo to nejkrásnější vyvrcholení raketové cesty od nápadu, který nevzniknul v mé, ale v hlavě Leoše Mareše. Stalo se to na vzpomínkovém koncertě v O2 areně na počest Karla Gotta (✝80). Nasadil mi tam brouka do hlavy a nepřestal mě s tím nápadem bombardovat, dokud jsem neřekla, že do toho jdu," svěřila se nedávno Dara Super.cz.



Producent koncertu, zmíněný Leoš Mareš (46) ale talentované blondýnce nasadil dalšího brouka do hlavy a přesvědčil ji, aby uspořádala druhý velkolepý koncert v naší největší aréně. „Ano, měl být jeden jediný, největší koncert a neměl se nikdy opakovat, ale protože jste si to vyžádali, a protože se do toho zapojil můj kamarád Leoš, který mě ukecal, tak bude koncert Dara 2. Chtěla jsem, abyste to slyšeli i ode mě,“ svěřila se Dara fanouškům

Druhý koncert ale má být tanečnější, aby lidé mohli přímo na ploše tančit s Darou. Zpěvačka nemá zatím přesný termín, ale už teď je jasné, že show bude opět velkolepá jako ta předchozí a nebude ani nouze o další hvězdné hosty. ■