První reakce na seriál Zlatá labuť: Diváci se pustili do zpěvu Romana Vojtka i hovorové češtiny

Seriál Zlatá labuť byl ve čtvrtek nejsledovanějším pořadem večera. TV Nova

V hlavních rolích se objevili Marta Dancingerová, Beáta Kaňoková, Simona Lewandowská nebo Adam Vacula. A hned první díl se může pyšnit převážně kladnými reakcemi, byť se našly i chybičky. Kritika se snesla na nepříliš zvládnutou dobovou mluvu. Seriál se odehrává v období konce třicátých let, tedy začátku okupace.

„Moje babička v tom roce měla 22 let a představovala jsem si, jak se jim v té době asi žilo. Ta mluva! Hele, nashle, za mě, už mi tam chybělo jen jakoby. To vám opravdu nestálo za to najmout pořádného dobového poradce? Ženy obočí jak Brežněv, venku bez klobouku a rukavic... Stačilo se podívat na jakýkoli film z té doby,“ kroutila hlavou jedna z divaček v nováckých diskusích.

A další se přidala. „Docela se mi to líbí, ale jedné věci nerozumím. Tvůrci si dali záležet na dobových kulisách, kostýmech, účesech, historických souvislostech i kontextu, tak, aby seriál odrážel tehdejší dobu. Dialogy ale napsali dnešní hovorovou češtinou. První díl začíná rokem 1939, což je rok, kdy vznikly třeba filmy Eva tropí hlouposti, Kristian nebo Cesta do hlubin študákovy duše. Ten jazyk, výrazy, dikce, gesta i některé chování jsou na tu dobu úplně mimo,“ míní.

Další komentáře ale byly už shovívavější. „Tak první díl se moc líbil a těšíme se doma na další díly. Herecké obsazení chválím, hráli moc hezky a za nás doma vám posílám velké děkuji za tento seriál,“ dočkal se seriál také pochvaly. „První dojem zatím dobrý, i když mi to nepřijde úplně autentické z dané doby,“ dodal další divák.

Ukázka ze seriálu Zlatá labuť

TV Nova

V rámci seriálového děje zpíval na jednom prvorepublikovém večírku Roman Vojtek. A ten to od televizních diváků schytal! „Seriál se mi celkem líbil, ale zpěv Romana Vojtka se mi fakt nelíbil, neseděl do té doby,“ zaznělo v jednom z komentářů. „Moc hezké až na zpěv Vojtka, hrůza,“ přidal se další. „Přesně, zpívá hezky, ale nějak se mi to tam nehodí,“ všimla si divačka. Místo Vojtka si prý televize měla vyhlédnout někoho vhodnějšího. „Měl tam zpívat Ondřej Havelka,“ napsal jeden z komentujících.

Nova může být s prvním dílem každopádně spokojena. První díl Zlaté labutě sledoval v průměru více než milion diváků a stal se jedničkou čtvrteční sledovanosti. ■