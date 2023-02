Už 20 let je šťastný po boku jednoho muže: Karel Voříšek se tentokrát vedle partnera pochlubil i rodinou

Karel Voříšek Super.cz

Právě tak se jmenuje i pátá kniha, kterou nyní Karel Voříšek za přítomnosti svých přátel a kolegů pokřtil. „Knihu jsem napsal s Honzou Přeučilem, jsou to naše dialogy právě o tom, jak se nebát a mluvit,“ prozradil Super.cz moderátor na křtu, kde měl také podporu své rodiny.

Nechyběl partner Vláďa Řepka, který byl také první, kdo si novou knihu mohl přečíst. S Karlem Voříškem už spolu tvoří pár dvě desítky let a v roce 2015 se registrovali. „S Vláďou jsme spolu letos opravdu 20 let, a to je krásné, a to by za nějakou knihu už stálo,“ svěřil se moderátor. „Je to jako s mluvením, svoji cestu si musí prošlápnout každý sám, jak v partnerství, tak v mluvení před lidmi,“ prozradil Karel Voříšek, kterému knihu pokřtila kolegyně ze zpráv Klára Doležalová a mezi hosty nechyběla ani sestra Jana s dětmi.

„Jsou to moji první čtenáři, Vláďa i moje sestra Janina jsou střelci, takže ti jsou neúprosní a řeknou vše na první dobrou,“ dodal s úsměvem Karel Voříšek. ■