Proč propadla anorexii a kde skončily její korunky? Eliška Bučková promluvila 15 let po výhře v soutěži krásy:

Před patnácti lety získala Eliška Bučková dokonce 4 korunky krásy. Michaela Feuereislová

Čas neuvěřitelně rychle letí a bylo tomu již 15 let, co se Eliška Bučková (33) stala nejkrásnější dívkou Česka a v osudný večer získala celkem čtyři korunky. „Tu hlavní jsem darovala na dobročinnou aukci pro pomoc potřebným u nás na Moravě, další dvě skončily mezi dětmi u nás ve školce. Dnes mám doma už jenom část jedné, kterou nosí moje milované neteře, když si hrají na královny vesmíru,“ napsala modelka.

Od té doby uteklo hodně vody, Eliška se dokonce od světa modelingu začala postupně distancovat. „To prostředí tady v Praze mi nedělalo dobře. Kvůli jednomu článku, že jsem tlustá, jsem propadla anorexii a od té doby dostávám jenom nálož, od stejného zdroje. Tak jsem si říkala, jestli mi to za to stojí,“ svěřila se nedávno Super.cz tato krásná rodačka z Moravy.

Dnes moderuje společenské akce, zpívá v kapele, hraje divadlo a její srdce po dlouholetém vztahu s rybářem Jakubem Vágnerem (41) získal nakonec podnikatel a otec dvou synů Radek Vácha, který dělá Elišku opravdu šťastnou. ■