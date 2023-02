Chtěli byste vidět Gabrielu Laškovou ve StarDance? Krásná moderátorka promluvila o vysněné nabídce

Gabriela Lašková miluje tanec. Nabídka do StarDance by jí udělala velkou radost. Super.cz

„Miluju tanec. Mám ráda, když je to pozitivní, když je to plný energie a hrozně ráda to předávám dál, a když se najdou nadšenci, kteří to ocení, tak jsem ve svém živlu,“ svěřila se Gábina Super.cz.

A právě tato videa baví i její sledující, kteří jí tam píší, že by klidně z fleku mohla soutěžit v taneční soutěži StarDance. Neváhali jsme a zeptali jsme za vás přímo této sympatické brunetky. Přijala by tuto nabídku? „Ano, to je takové to nesplněné přání, které by bylo určitě velmi vítané. Na druhou stranu, když si představím ty svoje dva kluky, tak nevím, jak bych to zvládla. Ale kdyby třeba ta nabídka časem přišla, tak by byla velmi vítaná," dodala Gabriela Lašková. ■