Dorotka z Anděla Páně i vyšetřovatelka ze Specialistů: Krásná herečka je už 12 let vdaná. Prozradila svůj recept na štěstí

Zuzana Kajnarová a Roman Říčař už jsou 12 let manželé. Jak jim to klape? Super.cz

V divadle hrají Zuzana Kajnarová (40) a Roman Říčař manželský pár, manželé jsou dvanáct let i ve skutečnosti a vychovávají spolu dvě děti, dceru Rozárku a syna Františka. A možná právě i společné hraní jim pomáhá k tomu, aby jim to klapalo i v soukromí.

"My si právě na jevišti odehrajeme tu terapii, prožijeme rozvod, rozchod, krach a pak máme doma klid," vysvětlil Roman. "Občas se tedy doma přeřekneme, ale spíš náhodou a není to myšleno vážně," míní Zuzana. "Když je doma potřeba něco odlehčit, tak použijeme texty z naší hry Jsem doma, zlato," upřesnil Roman.

Vzhledem k tomu, že spolu pracují i žijí, je těžké najít čas, který by společně trávili i jinak než jako rodiče a herci. "Občas jdeme na večeři, do kina nebo do divadla. Loni na jaře jsme byli na prodlouženém víkendu v Římě. Vzhledem k tomu, že potřebujeme hlídání, když jdeme večer hrát, není to jednoduché. Ale snažíme se, protože je to pro vztah určitě důležité," vypočítali.

A jak se Romanovi jeho žena líbí nejvíc? "Pro mě je svátek, když je nenalíčená," svěřil. "Já si před lety vysnil tuhle ženu, ona se uvolila ve své velkomyslnosti, že se mnou stráví zbytek života, a sám sobě ji závidím," vyznal se. "Má tak málo chyb, že je vedle něj život pohádka," oplatila mu vyznání Zuzana. ■