Michaela Maurerová letos moderuje velkolepý ples: Které šaty oblékne? Vyberte sami. Byli jsme s ní na zkoušce

Michaela Maurerová si vybírala šaty. Foto: Super.cz/Michaela Feureislová

Herečka Michaela Maurerová (43) letos opět ozdobí Česko-Slovenský ples, který se uskuteční již příští týden v Praze. Míša si dává velmi záležet, aby na plese zazářila. Letos je to pro ni obzvlášť důležité, protože bude večer moderovat.

"Budu ho moderovat se slovenským kolegou Vladem Kobielským. Moc se na to těším," řekla Super.cz Michaela, která nás vzala také s sebou na zkoušku šatů. Oblékla hned pět modelů, ze kterých vybírala.

"Kdyby to záleželo jenom na mně, tak bych se po půl hodině v průběhu plesu převlíkala, abych měla možnost si je užít všechny. Vyzkoušela jsem jich opravdu hodně, než jsem si našla ty “jedny” prozradila herečka.

Které šaty nakonec vyhrály? "Kritériem pro mě bylo i to, aby se v nich dalo tancovat na Vaška Neckáře, Lenku Filipovou, Chinaski, Zuzanu Smatanovou a všechny ty, kteří na plese vystoupí.

Které šaty to jsou, neprozradím, to všichni uvidí 11. 2. v Obecním domě v Praze," dodala Maurerová. ■