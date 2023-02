Místo snubních prstýnků tetování. Podívejte se, jaký motiv a místo na těle si pro ně vybrali Petr Vágner s vnadnou přítelkyní

Petr Vágner a Silvie Vlčková si nechali udělat společné tetování. Foto: Se souhlasem P. Vágnera

"Chtěl jsem dát Silvii něco, co jí dlouho vydrží a bude to jenom naše. Prstýnek můžeš ztratit, řetízek se ti přetrhne, ale tetování to je napořád," řekl Super.cz Petr. "Bohužel problém byl u mě s místem, kam si nové tetování dát. Už je nedokážu ani spočítat. Těch volných míst na svém těle už moc nemám, tak jsme zvolili ruku. Navíc jsem si rovnou od Míry Přidala nechal dodělat rukáv, takže při tetování se do mě pustili rovnou dva tatéři, " smál se Petr.

"A hlavně vybrat si zajímavé tetování, které by nás oba spojovalo, byl také oříšek. Myslím, že jsme to nakonec dokonale sladili a vyšlo to bezvadně. Pro mě to bylo druhé tetování," upřesnila Silvie. Jaký motiv si vybrali, se podívejte v naší fotogalerii. ■