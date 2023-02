Nová životní etapa. Vendula Pizingerová prožívá se svým synem první velkou změnu

Vendula Pizingerová popsala novou životní etapu synka Jozífka Super.cz

Čas letí jako vítr a šťastná maminka Vendula Pizingerová (50) zkouší svého synka Jozífka dát do školky. Zatím na jeden den v týdnu. „ Chodí tam se mnou a dneska měli karneval, tak byl za Spidermana a Anička byla za nějakou vílu . Já jsem pak zmizela asi na půl hodiny. Čekala jsem, co to s ním udělá a on pak babičce říkal, že maminka se šla vyčůrat a přišla zadlouho,“ smála se Vendula při rozhovoru pro Super.cz.

Zatím ale šťastná maminka neplánuje, že by synka dala do školky od pondělí do pátku. „Já bych ho tam stejně nechtěla dát každý den. Kdybych ho tam dávala, tak by to bylo hlavně kvůli socializaci.“

Mimo rodičovské povinnosti Vendula samozřejmě nezapomíná ani na práci se svou nadací Kapka naděje. „My teď pracujeme na dokumentu o problematice dětské psychiatrie, takže nám to zabírá hodně času a jezdíme po nemocnicích,“ doplnila během rozhovoru Vendula Pizingerová. ■