Fešák ze Zlaté labutě, který rád boxuje, si hned v prvním díle střihne erotickou scénu

Adam Vacula v seriálu Zlatá labuť TV Nova

A že není jeho mladší syn žádné úzkoprsé jehňátko, to uvidíte na videu z prvního dílu seriálu, kde si to v erotické scéně rozdává se svojí snoubenkou, kterou hraje Daniela Hirsh.

Jaká cesta vedla Vaculu k zahraničnímu natáčení? „Ta poslední přes covid do Budapeště, kam jsem dojížděl natáčet televizní sérii Jack Ryan, jehož třetí sezóna v prosinci odstartovala na Amazon Prime. Na to natáčení vzpomínám hlavně díky skvělým hercům, jakými byli Nina Hoss, Wendell Pierce, James Cosmo nebo Alex Manvelov, lidé, s nimiž jsme tvořili tým i mimo natáčecí plac.“

Předtím se mihl v marvelovce Falcon a Winter Soldier nebo v seriálu Freud. Procházel kvůli zahraničním rolím nějakou zvláštní průpravou? „Nic speciálního neprobíhalo. Měl jsem pouze osobního trenéra a trenéra boxu, kterému se ostatně doteď věnuju,“ říká Adam Vacula (35).

Společné se seriálovou postavou má i utrácení za cestování a také focení. Nedávno měl vernisáž fotek svých kolegů z Divadla pod Palmovkou, které je jeho domovskou scénou.

Nás zajímalo, co ho zaujalo na scénáři dobové postavy, když dosud jsme ho vídali spíš jako floutka v různých kriminálkách?

„Je mi blízké to, že se každý problém, který se objeví, ať už v osobní nebo pracovní rovině, snaží řešit lidsky a gentlemansky. Tahle vlastnost se mi moc líbí. Je to člověk s vizí, který chce přinést sem do Čech něco, co tu ještě nebylo. To mi přijde sympatické,“ řekl Super.cz.

A je něco, co by si z módního světa obchodního domu Zlatá labuť odnesl domů? „Baví mě to, jak se Petr obléká. Takže nejspíš jeho obleky.“ ■