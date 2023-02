Čtyřnásobná máma Heidi Klum pár měsíců před padesátkou přiznala, že by se svým mladým manželem chtěla dítě

Heidi Klum s manželem Profimedia.cz

V dnešní době není takřka nic nemožné, a tak možná ani nikoho nepřekvapí, že má Heidi Klum (49) v poslední době mateřské choutky. Možná i kvůli svému manželovi Tomu Kaulitzovi, kterému je teprve třiatřicet let a také by se určitě rád stal otcem.

Heidi Klum si svého třetího manžela, kytaristu kapely Tokio Hotel, vzala v roce 2019 a stále jim to skvěle klape. Vzhledem k tomu, že o šestnáct let mladší muzikant je zatím bezdětný, určitě už doma padla i tato otázka. A Heidi na ni má odpověď. Nejdříve se v The Jennifer Hudson Show trochu vykrucovala a tvrdila, že někdy na další těhotenství myslí a jindy zase ne.

„Těhotná jsem byla čtyřikrát. Pokaždé jsem kojila osm měsíců, byla jsem těhotná třikrát za sebou,“ vypočítávala Heidi svoje dosavadní mateřské úspěchy. Dosud se stala matkou Leni (18), jejímž otcem je Flavio Briatore, ale kterou po narození adoptoval Seal, Henrymu (17), Johanovi (16) a třináctileté Lou, které má se zpěvákem Sealem (59).

Jedna z mála fotek Heidi s dětmi pochází z Vánoc. Na snímku je také manžel a jeho bratr Bill.



Nakonec ale přiznala, že by si další miminko ještě přála. „Čekala jsem hodně dlouho, takže nejspíš ano,“ řekla modelka s úsměvem na tváři. Před časem také prozradila, že její současný manžel s jejími dětmi skvěle vychází a Leni a Henryho například naučil řídit. ■