Jennifer Lopez prodává snové sídlo v Bel Air se 13 koupelnami a obřím fitkem. Za 922 mega může být vaše

Dům Jennifer Lopez v Bel Air je opravdová krása... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ač je to při pohledu na tu nádheru k nevíře, Jennifer Lopez (53) dala k dispozici novým majitelům své kouzelné sídlo o devíti ložnicích a třinácti koupelnách v kalifornském Bel Air. S Benem totiž hledají něco většího... Mohlo by se sice zdát, že jim a jejich pěti dětem, které dohromady mají z předešlých manželství, by měl takový dům s přehledem stačit, ale zřejmě ne.