Žila jsem s tím, že jsem zabila svou chůvu. Pamela Anderson v dokumentu odhalila traumatický zážitek

Pamela Anderson vystoupila v show Jimmyho Kimmela. Profimedia.cz

Pamela se rozhodla ve filmu o sobě nelhat a jít až na dřeň. Vrátila se tedy i do svého dětství, aby zavzpomínala na incident, jehož důsledky ji trápily spoustu dalších let. „Když jsem byla malá, stalo se několik příšerných věcí,“ začíná herečka svou zpověď. Měla jsem chůvu, o které si rodiče mysleli, že je skvělá, protože mi pořád nosila dárky. Ale ona mě obtěžovala,“ pokračovala dál hvězda Pobřežní hlídky, která prý chůvu chtěla zabít.

„Byly to tři nebo čtyři roky obtěžování. Vždycky mi říkala, abych to neprozradila rodičům. Chtěla jsem před ní ochránit bratra. Pokusila jsem se ji zabít. Snažila jsem se ji bodnout do srdce lízátkem ve tvaru pera. Pak jsem jí řekla, že si přeju, aby zemřela, a ona druhý den skutečně přišla o život při autonehodě. Takže jsem si myslela, že jsem ji zabila svými magickými schopnosti a nikomu jsem to nemohla říct,“ řekla Pamela s tím, že si dlouho byla jistá, že je za smrt chůvy zodpovědná.

S tímto vědomím pak žila několik dalších let, než se jí podařilo se s událostí nadobro vyrovnat a neklást si smrt své chůvy za vinu. ■