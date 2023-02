Veronika Arichteva přivolává jaro. Na akci dorazila v krátké sukni s holýma nohama a promluvila o stěhování

Veronika Arichteva dorazila na akci vyletněná, i když venku sněžilo. Super.cz

Venku sice padal sníh, herečku Veroniku Arichtevu (36) to ale neodradilo a vyrazila do společnosti v krátkých šatičkách, s odhalenýma nohama. I když si to může dovolit, nebyla jí zima?