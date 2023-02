Tohle už s ní může dělat jen Ben: Takhle Jennifer Lopez jen v kalhotkách svedla kolegu v novém filmu

Jennifer Lopez v nové komedii Shotgun Wedding Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nová romantická komedie Shotgun Wedding s Jennifer Lopez (53) a Joshem Duhamelem v hlavních rolích se u diváků sice zatím dočkala spíš vlažného přijetí, ale komu stačí ke štěstí pohled na božskou Jen, vynechat by ji neměl. Zvlášť, když se před kamerou producíruje jen v topíku a kalhotkách...

Jennifer v jedné ze scén svádí Joshe a je u toho velice spoře oděná. Má na sobě jen krátké tričko a bílé kalhotky, v nichž vynikne její pověstný kulatý zadek, kterým ohromovala ještě daleko dřív, než přišly na scénu Kardashianky... Došlo i na objímání a polibky, a tak si herec užil to, na co má v reálu nárok už jen její manžel Ben Affleck.

A koho ve skutečnosti v soukromí takhle laská samotný Josh Duhamel? V minulosti to byla neméně krásná a sexy zpěvačka Fergie (47), s níž má Josh devítiletého syna Axla Jacka. V manželství vydrželi dekádu, a to v letech 2009 – 2019.

Loni však tenhle přitažlivý padesátník pojal za manželku devětadvacetiletou modelku a moderátorku Audru Mari, která se proslavila v roce 2016, kdy získala titul Miss World America. Svatba proběhla takzvaně 'na tajňáka' a velice neformálně. Praštili do toho ve městě Fargo v Severní Dakotě a pak to šli zapít do místního baru. ■