A teď si připijeme na suchý únor. Podívejte, kterým celebritám by v minulosti alkoholová abstinence rozhodně prospěla

Alkohol dělá pěkné výrazy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pamela Anderson (55) se dříve ráda odvázala a fotografové ji v dobré náladě zvěčnili dokonce několikrát, a to v ne zrovna lichotivých pozicích. Dnes už se na veřejnosti snaží vystupovat elegantně a zrovna teď oslavuje premiéru filmu o své minulosti.



Ed Sheeran (31) sice na první pohled vypadá jako nevinný chlapík, který by klidně mohl být skautským vedoucím, sám se ale nebál mluvit o tom, že alkohol a drogy mu v životě často zamotaly hlavu. Svěřil se, že si prostě neuměl dát dvě deci vína, místo toho si dal dvě lahve. V jeho životě ale nechyběl ani kokain nebo jiné drogy.

Kate Moss (49) by v našem výčtu snad ani nemohla chybět. Před lety byla královnou večírků a jen málokdo vydržel vypít tolik, co ona. A fotek, na kterých se nad ránem v podroušeném stavu z party vrací, je také mnoho. Dnes už je modelka klidnější.

Katie Price (44) to v minulosti přeháněla nejen s plastikami, ale také s alkoholem. Bohužel se ale neomezila jen na popíjení na večírcích a následnou jízdu taxíkem domů. S největší pravděpodobností si pod vlivem alkoholu sedla i za volant, a údajně ne jednou.

Bylo by snad s podivem, kdyby dcera rockového bouřliváka Ozzyho Osbourna alkohol nepila. Kelly (38) to dřív dokázala pořádně rozjet a zrovna ona by fotku v podnapilém stavu asi raději nechala vymazat z archivů. Později ale začala hubnout, přestala pít a dnes je šťastnou maminkou.

Bruce Willis (67) to stejně jako běžný smrtelník občas přehnal s alkoholem. Tak, že jej musel někdo dovést k autu, aby s sebou nesekl přímo na ulici. V tomto případě herci pomohla ochranka, která zabránila tomu nejhoršímu.

Jason Momoa (43) je důkazem toho, že i velkého chlapíka někdy může skolit alkohol. Khal Drogo ze seriálu Hra o trůny sice neměl žádný velký alkoholový průšvih, i jeho ale přistihli fotografové ve velmi dobré náladě.

Kourtney Kardashian (43) se nikdy příliš nechlubila tím, že by holdovala alkoholu. I ona ale nakonec v minulosti získala svou fotku, když byla pod obraz. V současné době je jejím manželem bouřlivák Travis Barker, a tak se dá očekávat, že si společně nějakou tu sklenku občas dají.

A na závěr jedna veselá fotka herce Roberta Downeyho Jr. (57). Ten se na policejním snímku sice usmívá, ale za sebou toho má, co se týče alkoholu, drog a problémů se zákonem opravdu dost. Kvůli pití se v minulosti dokonce rozvedl s matkou svého syna Deborah Falconer.

■