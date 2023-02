Největší smolařka? Herečku (30) brutálně napadl bezdomovec, zjistili jí nádor na mozku a cestou na ozařování ji srazilo auto

Alli McLaren aspiruje na největší smolařku... Profimedia.cz

Pokud máte dojem, že se vám smůla lepí na paty, věřte, že v tom nejste sami a mohlo by být i hůř. Příběh třicetileté herečky a tiktokerky Alli McLaren z Los Angeles se zdá být až příliš smolný na to, aby byl pravdou. O Alli se nyní píše jako o možné největší smolařce na světě. Však se podívejte, s čím vším se v poslední době musela poprat...

Vše začalo v říjnu 2021, když se procházela centrem LA a bezdůvodně ji napadl bezdomovec. Muž ji udeřil do obličeje tak surově, že rozbil její telefon, který držela u ucha, ale hlavně jí vážně zranil čelist.

„Přešla jsem silnici a koutkem oka jsem ho zahlédla. Běžel přímo ke mně a praštil mě pěstí. Vyrazil mi z ruky telefon, který se rozbil a já jsem upadla na zem. Všechno se to seběhlo snad během dvou sekund,“ popsala poškozená incident.

V nemocnici ale nejprve na nic nepřišli a poslali ji domů. Až když se Alli začaly lámat zuby, její zubař během rentgenu přišel na to, že má zlomenou čelist. První operace však nebyla úspěšná a ona musela čekat další dva měsíce na chirurgickou nápravu.

Žena během rekonvalescence dostala infekci a doma zkolabovala. Utrpěla poranění hlavy a následně začala trpět záchvaty. Později se přidalo i zvracení, změny nálad, zmatenost či nevysvětlitelné návaly hněvu.

Během dalších vyšetření se přišlo na to, že má Alli na mozku velký tumor, ten sice nebyl zhoubný, ale žena musela na operaci, následovala i série ozařování. Jako by si s ní snad osud zahrával málo, během jedné takové cesty do nemocnice na ozařování ji srazilo projíždějící auto a mladá žena skončila se zlomenou levou nohou a rozdrcenou pravou nohou.

Na internetu se dokonce setkává s nepříjemnými komentáři, kdy lidé omlouvají jednání bezdomovce s tím, že ji vlastně zachránil, jelikož se díky němu přišlo na její nádor na mozku. „Dobře, ale ten bezdomovec ti zachránil život,“ zněl například jeden z komentářů pod jejím videem na TikToku, který získal přes 40 tisíc lajků.

S tím ale Alli zásadně nesouhlasí. Přestože se přesně neví, z jaké příčiny se nádor objevil, Alli nevylučuje, že vše může být právě následkem bezdomovcova útoku a následného zranění. Místo toho, aby se dočkala podpory a pochopení, se tak nyní ještě musí obhajovat před trolly... ■