Nejen herečka, ale i logistická manažerka: Marta Dancingerová promluvila o náročném natáčení Zlaté labutě

Hvězda Zlaté Labutě Marta Dancingerová

Hvězda nového historického seriálu televize Nova si dobové natáčení naprosto užívá. „Je to něco jiného, jinak se to nosí a člověk se v tom jinak chová, je to ženštější, pomáhá to dostat se do té role, je mi v tom dobře, ale jediné, co je nepříjemné, jsou silonky, ale to si asi nepomůžu na delší dobu,“ svěřila se Super.cz s úsměvem herečka, která na place tráví i několik hodin denně.

Spojit tak mateřské povinnosti a péči o rodinu je pro ni oříšek. „Samozřejmě je to strašně náročné. Já jsem teď logistická manažerka. Myslím, že bych dokázala vést menší firmu, to, co se teď dělo, museli jsme řešit krize, že něco nebylo tak, jak mělo, protože se na place nestíhalo,“ dodala Marta Dancingerová. ■