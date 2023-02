Takhle špulí zadeček dívka z katolické školy. Herečka z filmů pro dospělé a také zpěvačka vystavila své tělo na pláži

Veronica Rodriguez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Příběh Veroniky Rodriguez by mohl být námětem na film. Jako malá chodila do katolické školy, ve které studovali chlapci a dívky odděleně. Po přestěhování z Venezuely do Spojených států se živila jako prodavačka, až jednou vzala roli jako komparzistka právě ve filmu pro dospělé. A tak se rozjela její kariéra.

Veronica se ale nechtěla spokojit jen s prací v pornoprůmyslu, a tak se začala prosazovat i jako zpěvačka. Ve druhém videoklipu se s ní dokonce objevil i známý americký rapper a textař Lil Pump, který se v minulosti umístil na 3. příčce v žebříčku Billboard Hot 100 a na sociální síti má skoro patnáct milionů fanoušků. I díky němu tak možná o Veronice jako o zpěvačce ještě v budoucnu uslyšíme.

Teď se ale mohli lidé na pláži v Miami pokochat jejími křivkami, které vystavila ve dvoudílných plavkách, a obdivovat mohli hlavně její pevný zadeček. Uvidíme, jestli v budoucnu bude vystupovat více na pódiu, nebo ve filmech, kterých už má za sebou více než 380. ■