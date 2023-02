Smutné tajemství Davida Gránského. Před dvěma lety s manželkou přišli o miminko

David Gránský se rozpovídal o rodinném tajemství. Michaela Feuereislová

Moderátor a herec David Gránský (30) jsou se svojí krásnou ženou Nikolou šťastnými rodiči malého synka Matea, který jim dělá opravdovou radost. „ Já koupu, krmím, uspávám, to mám od začátku. Tak mám v tuto dobu s Mateem ten svůj čas. Je to někdy náročný samozřejmě, někdy spí, někdy ne, ale je to krásný ,“ svěřil se nedávno David Super.cz.

A nutno podotknout, že Nikola vypadá prostě báječně. „Já jsem se po pěti měsících namalovala, dala jsem si na tom záležet, tak černé kruhy pod očima nejsou vidět. Unavená nejsem, mám se teď fajn. Ty začátky byly krušnější, ale teď je to už fajn,“ odpověděla nám na podzim minulého roku na to, že vypadá odpočatě a vyspale.

Cesta k vysněnému potomkovi ale nebyla jednoduchá. Herec se teď svěřil pátečnímu Blesk Tv Magazínu, že v létě 2021 o první miminko přišli. „Nikdy jsem to do médií neříkal, vlastně o tomhle strašně smutným období vůbec nemluvíme, což je možná špatně. Tehdy jsme to strašně obrečeli, navíc my jsme to tehdy už oznámili rodině a nejbližším kamarádům. Všichni nám říkali, že jsme mladí zdraví lidi, co by se mohlo pokazit. Ale i tak se něco pokazit nakonec může...“ rozpovídal se David.

V okamžiku, kdy jim lékař tehdy řekl, že miminku v bříšku přestalo tlouct srdíčko, zhroutil se jim pochopitelně svět. Naštěstí ale o pár měsíců později Nikola opět otěhotněla a přivedla na svět malého Matea. Manželé jsou tak další inspirací pro páry, kterým se zatím nedaří otěhotnět nebo donosit dítě. Když zkrátka neztrácíte víru, sen se nakonec splní. ■