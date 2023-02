Poznali byste ji vůbec? Adéla Gondíková se ve společnosti objevila s osmnáctiletou dcerou Nelou

Adéla Gondíková s dcerou Nelou Michaela Feuereislová

Slavnostní uvedení nového filmu svého muže Jiřího Langmajera (56) si Adéla Gondíková (49) rozhodně nemohla nechat ujít. Do kina Lucerna, kde měl snímek Ostrov premiéru, nedorazila herečka sama. Do společnosti vzala i svou osmnáctiletou dceru Nelu.

Přestože v dětství to vypadalo, že bude podobná spíše svému tatínkovi, muzikantovi Ondřeji Brouskovi, poté, co vyrostla v mladou slečnu, jde čím dál více do podoby své mamince. Poznávacím znamením pro obě je tak dokonalý úsměv od ucha k uchu a spíše než máma s dcerou dnes už vypadají jako sestry.

Zatímco Adéla na premiéře zářila v dlouhých šatech, ve kterých předvedla svou skvělou figuru, Nela zvolila poněkud volnější styl, který však skvěle koresponduje s jejím věkem. Na bílé tričko oblékla trendy vestičku a model doplnila oversize brýlemi, jež jsou také v kurzu.

Nela Brousková se začíná čím dál více objevovat ve společnosti. Na podzim loňského roku si nenechala s maminkou ujít udílení cen Český Slavík a tentokrát premiéru dobrodružné romantické komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. A jak je vidět, společně se jako rodina skvěle bavili. ■