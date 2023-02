Stále jsou zamilovaní až po uši. Jiří Langmajer a Adéla Gondíková se od sebe na premiéře nemohli odtrhnout

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková tvoří krásný pár. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Po příchodu do kina Lucerna se Jiří Langmajer na červeném koberci vyfotil se svou filmovou manželkou Janou Plodkovou, se kterou si spolupráci na snímku režiséra Rudolfa Havlíka nemohl vynachválit.

„Natáčení probíhalo, především díky skvělému štábu, řekl bych až v rodinné atmosféře. Jana je ďábelsky dobrá herečka. Pracovat s ní před kamerou mi připomínalo svojí intenzitou práci na jevišti,“ svěřil se Jiří Langmajer, který dobrodružnou romantickou komedii natáčel v Thajsku.

„Užili jsme si to a moc, místo čekání v karavanu na další klapku jsme se chodili vycachtat do moře a to nejen my, ale celý štáb. To jsou chvíle, které v Česku při natáčení zkrátka nezažijete. A všelijaká havěť k Thajsku zkrátka patří a musím říct, že v tomto ohledu byly naše dámy velmi statečné,“ dodal Jiří Langmajer, který se po focení s filmovým týmem a kolegy naplno věnoval své ženě.

S Adélou Gondíkovou rozdávali úsměvy na všechny strany, neustále se drželi za ruce a nechyběli ani soukromé žertíky a zamilované pohledy. Páru to po letech soužití stále klape a vyzařují skvělou energii, kterou jim lze jen závidět. Ve skvělé náladě byla i dcera Adély Nela Brousková, která si premiéru nemohla nechat ujít. ■