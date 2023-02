Radikální změna image: Půvabná Eva Podzimková Josefíková shodila hřívu a je ošmikaná na kluka

Půvabná Eva Podzimková změnila účes. Super.cz

Svou dlouhou hřívu, kterou se roky pyšnila, shodila a nechala se ostříhat nakrátko. „Změna je život, já už jsem dlouho chtěla podstoupit tuhle radikální změnu, teď natáčíme nový seriál a hodilo se to, tak jsme se takto dohodli,“ svěřila se Super.cz herečka. Nový seriál, ve kterém ztvárnila hlavní roli, vypráví příběh ženy, která uměla okouzlit a jít si za svým, fiktivní story je volně inspirovaná mnoha politickými kauzami.

„Hraji holku z menšího města, které osud naklade klacky pod nohy, chce změnit prostředí. Ocitne se v kantýně poslanecké sněmovny a z té stoupá výš a výš,“ řekla ke své roli herečka, která seriál natáčela už jako maminka, a to s malou dcerkou Loty.

„Natočili jsme to, samozřejmě že to bylo náročné, ale šlo to skloubit. Natáčelo se krátce a intenzivně,“ prozradila Eva Podzimková na tiskové konferenci nového seriálu Primy. Co dalšího o roli prozradila, si poslechněte v našem rozhovoru. ■