Tři měsíce po porodu promluvila Jitka Boho o svatbě. Kdy z ní bude opět nevěsta?

Jitka Boho Super.cz

Modelka Jitka Boho (31) před třemi měsíci porodila syna Tadeáše, jen pár dní před porodem ještě přesouvala poslední věci do nového domu, kam se s partnerem stěhovali. Dlouho si ani nebyla jistá, jestli to do porodu vůbec stihne. Hrozilo, že se bude muset ještě i s miminkem vrátit domů na Vysočinu.

"Poslední krabici jsem vybalovala tři dny před porodem. Byly to nervy pro nás všechny, ale zvládli jsme to. Všechno bylo na svém místě, než jsem odjela do porodnice," řekla Super.cz nadšená dvojnásobná maminka Jitka, která se vrátila do Prahy, kde to miluje.

"Byla jsem na Vysočině rok, Praha je mi souzená. Jako malá jsem si ji vysnila. Od Miss jsem tu žila osmnáct let, jsem ráda, že jsem se vrátila," vysvětluje.

"Nám všem se v novém moc hezky bydlí, snažím se dělat rodinné zázemí. Doufám, že to tak cítí i ostatní členové," vysvětluje.

S partnerem spolu mají dítě, dům, zasazený strom. Přijde i svatba? "Vždycky jsem si říkala, že by nejdřív měla být svatba a potom potomek. Nevím, jestli už není pozdě. Rozhodně to neřešíme ani jeden z nás, není to na pořadu dne. A možná nikdy nebude, neprahnu po tom. Samozřejmě kdyby to přišlo, tak budu ráda. Ale není to téma, o kterém bychom se spolu bavili," dodala Boho. ■