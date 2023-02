Recept na návrat do formy tři měsíce po porodu? Fitko to není! Hvězda Inkognita prozradila, jak na to

Petra Nesvačilová Super.cz

Herečka Petra Nesvačilová (37) se stala před třemi měsíci maminkou dcery Jasmínky. Zatím věnuje dceři všechen čas, do práce se zpět nehrne. Herečky často řeší, jak rychle s těhotenskými kily dolů, aby mohly být zase rychle na obraze. To ale Petra zatím vůbec neřeší.

"Cvičení beru tak, že chodím na procházky, ty máme třeba šestikilometrové. Potkám náhodně spoustu lidí, jsem vždycky překvapená, kolik lidí to je. Posilovnu? Tu ještě nestíhám," řekla Super.cz herečka.

V jídle se ale hlídá. "Nerada se mučím tím, že není vše dokonalé. Není. Ale snažím se jíst zdravě, myslím na to, mám režim v jídle. Tady se těším, že si dám úplně tajně malinkatý kafe, hrozně ředěný. A to je celý. To mám takhle jednou za měsíc, že zhřeším," dodala Nesvačilová, která se brzy chystá natáčet Inkognito, ale filmové nabídky zatím odmítá.

"Inkognito jsou dva natáčecí dny, to se dá. Bude hlídat moje maminka. Na jaře bych měla mít ještě dvě představení v divadle Ungelt, na to se moc těším. Bude fajn si udělat trošku odstup od mateřství," dodala. ■