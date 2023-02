Lilia Khousnoutdinova si zahrála v kontroverzním klipu: V Rusku a Bělorusku ho okamžitě zakázali

Klip kapely Vesna k písni My sister's crown

Dívčí kapela Vesna se zpěvačkou Patricií Fuxovou odhalila nový klip k písni My sister's crown, v překladu Koruna mojí sestry, se kterým bude také soutěžit na letošní Eurovizi. Už čtyři hodiny po jeho vypuštění do světa byl tento klip v Rusku a Bělorusku zakázán. Úvodní roli v klipu si zahrála historička a aktivistka za ženská práva Lilia Khousnoutdinova (34).

Lilia má s "kontroverzními" projekty bohaté zkušenosti a je zvyklá i na to, že její příspěvky na sociálních sítích bývají často stahovány a označovány za nevhodný obsah. Jde o témata jako jsou porody, kojení a podobně.

Také klip Vesny se týká ženské tématiky a reflektuje aktuální světové dění a nesvobodu. Poukazuje na mediální manipulace i systém, který ženám předurčuje role. Vyzývá k vzájemnému porozumění a empatii a tomu, aby se ženy spojily tak, jako tomu bylo dřív a zvolily si lásku namísto síly.

"Jsem hrdou podporovatelkou Vesny od samotného vzniku kapely v roce 2017. Dnešní píseň My sister's crown nicméně míří do úplně nových výšek. Jednak svým uměleckým provedením, ale hlavně svým odvážným aktivistickým podtextem. Dotýkáme se zde témat násílí, vztahů, válečného násilí, války jako takové. Samozřejmě svobodné volby, divokosti svobody, ale hlavně a pro mě naprosto primárně, tématu ženské solidarity a sesterství. Za mě osobně pokud by píseň o sesterství měla vyhrát Eurovizi, tak by to byla velká naděje na skutečně lepší budoucnost," vysvětlila pro Super.cz Lilia.

"Nikoho jiného bych si pro roli zbožné ženy otevirající nám cestu do říše sesterství ani nedovedla představit. Jsem ráda, že jsme na spolupráci s Lilií opět navázaly a ona se rozhodla v klipu zahrát, propůjčit mu svůj hlas a se svou nadací Propolis 33 klip podpořit,", doplnila Patricie Fuxová. ■