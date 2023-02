Těsně před čtyřicítkou pózovala na smyslných fotkách. Hana Vagnerová prozradila recept na mladistvý vzhled

Hana Vagnerová si umí užít i roli modelky. Super.cz

Hanka, které se říká česká Julia Roberts, na fotkách vypadá nádherně. Přestože 21. února oslaví 40. narozeniny, hádali byste jí mnohem méně.

"Starám se o pleť, pokud nám už není dvacet, je to hrozně důležité. Je to ale také velká vnitřní práce, co se týče emocí, co máme zpracované, jak se sebou umíme zacházet, jestli děláme věci, co nás baví," řekla Super.cz Hanka.

"Kdysi dávno mi někdo řekl, že si můžeme za to, jak vypadáme. Všechny věci se nám promítnou v obličeji. A je to myslím obrovská pravda. Krása je spojená s energií, kterou člověk vyzařuje. A tu si za nic nekoupí," vysvětluje herečka.

Přiznává, že roli modelky si velmi užívá. "Já to zbožňuju. Miluju focení, fashion focení do časopisů. Vyvstane u mě takové alterego. Všichni se o mě starají, oblečou mě, nalíčí, a já mám pocit, že jsem někdo jiný a jsem nějaká postava z filmu. Spousta mých kolegyň to ráda vyloženě nemá, já se na to naopak těším," usmívá se.

Stejně tak jí nevadí několikahodinové přípravy na plesy a společenské akce. "Většinu času jezdím na skejtu, jsem sportovní typ a strašně mě baví se jednou za čas hezky obléct a jít do společnosti. Není to pro mě žádná náročná práce," uzavřela Vagnerová. ■