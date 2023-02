Upřímná zpověď Míši Maurerové nejen o stárnutí: Občas se rozbrečí, když na sebe pohlédne do zrcadla. A co bude se svatbou?

Michaela Maurerová upřímně promluvila o stárnutí. Super.cz

Před pár lety se přehoupla přes čtyřicítku a už se cítí být ženou středního věku. Kvůli věku se Michaela Maurerová (43) dostala v herecké profesi do jakéhosi bezčasí. " Mladé holky už nehraju, do rolí maminek mě moc neobsazují ," řekla Super.cz. Míša je ráda, že dostala po dlouhé době roli v seriálu, objeví se mezi hrdiny prvorepubligové ságy Zlatá labuť.

"Když jsem se porozhlédla mezi kolegy a kolegyněmi, konstatovala jsem, že by spousta z nich mohla být můj syn anebo dcera. Prostě jsem o generaci starší," krčila rameny. Když jsme se ji snažili utěšit, že se může cítít mladší aspoň psychicky, když má ještě malé děti, smála se. "Děti neomlazují, děti vyčerpávají. Je to samozřejmě radost, ale i starost se stejnou intenzitou. A když žijete tak intenzivně, musí to na vás být znát," míní herečka.

"Pokud jde o role, vnitřně cítím, že se časem přehraju do rolí poťouchlých babiček, jaké hrávala Marie Rosůlková, taková šiblá důchodkyně. Myslím, že v tom budu dobrá. Ale na to furt čekám," myslí si Míša.

A jak herečka snáší stárnutí svého těla? "Co si budeme povídat, úplně s přehledem to není. Mažu se krémy, občas si i popláču, když se vidím v zrcadle. Ale pak si říkám, že jsem zdravá, nic mě nebolí, mám hodné a šikovné děti, hrozně fajn chlapa, žiju v míru a dostatku, tak není na co si stěžovat," domnívá se.

Když už se dostala k partnerovi, kterého se jí roky daří skrývat před veřejností, zajímalo nás, zda hodlají svazek zpečetit i oficiálně a Míša se provdá. "Myslím, že ne. Neplánuju to. Můžu si vzít bílé šaty a vyrazit na dobrý mejdan s kamarády a dát si třípatrový dort i tak, aniž by to byl happening jménem svatba. Zároveň ji nevylučuji a chápu, že je to důležitý rituál i právně. Ale jak říkám, zatím se takové kroky podniknout nechystám. Navíc je k tomu důležité, aby mě někdo požádal," uzavřela a s pohledem plným výzev se zahleděla do kamery. ■