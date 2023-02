Nečekaná konkurence v drsné show Survivor! Bojovat o přežití bude také blond herečka a kráska z Miss

Nové tváře Survivoru Foto: TV Nova

K Rebelům se přidali modelka Barbora Krčálová a obchodní zástupce Kristian Kundrata. Nově příchozí soutěžící sice dorazili mezi své kmeny později, nicméně podmínky pro svůj začátek měli stejné jako ostatní. Spali na opuštěném ostrově, se stejnou základní výbavou jako ostatní.

Devětadvacetiletý Martin Kulhánek je původně svářeč, ale širší veřejnost ho poznala až v první sérii žhavé show Love Island Česko a Slovensko, kde si našel partnerku Lauru a společně jako pár zvítězili.

"Když jsem letěl na Kanáry, chtěl jsem být sám sebou, chovat se přirozeně. V Survivoru to asi nejde. Snažit se vyjít dobře s každým, rovná se sebevražda. Přiznám se, že se trošku bojím, zda se dokážu přenastavit. Nebojím se hmyzu, hladu, ale bojím se, že budu muset intrikovat a domlouvat se za něčími zády,“ říká Martin.

Studentka marketingu Pavlína Sigmundová má za sebou účinkování v hrané reality show Praha – den & noc. "Fyzicky a psychicky jsem připravená, ale uvidíme, zda mi kondice a vytrvalost vydrží. Je to ale asi hodně o nastavení v hlavě. Když se člověk rozhodne, že si pro vítězství jde a nebojí se toho, tak může vyhrát. Jsem z vesnice. Na hodně věcí jsem připravená. Nebojím se ničeho. Neštítím se žádných zvířat. Založit oheň, vaření nebo chytání ryb by pro mě neměl být žádný problém,“ vysvětluje Pavlína.

Survivor doplní také další pořádná kočka. Modelka Barbora Krčálová (21) z Vranova nad Dyjí je loňskou semifinalistkou Miss Czech Republic. Je studentkou práv, ve volném čase sportuje a věnuje se modelingu. Barbora extra strachy nemá, ale je přeci jen jedna věc, které se obává.

"Myslím si, že nikdo nemůže být před touto soutěží zcela připraven. Řekla bych, že ta zkušenost je nakonec téměř nepředvídatelná. Horší než místní podmínky pro mě bude odloučení od přítele. Nikdy jsem bez něj nebyla takhle dlouho pryč. I když mi bude určitě chybět, tak mě podpořil v rozhodnutí přihlásit se do Survivoru,“ prozradila Barbora.

Posledním účastníkem je Kristian Kundrata (26) z Banské Bystrice. Pracuje jako obchodní zástupce. Hlásil se už do předešlé řady Survivora a byl zklamaný, když nakonec mezi soutěžící nebyl vybrán. Přihlásil se tedy znovu, protože věřil, že na druhý pokus to už určitě vyjde. A povedlo se. Rád by v soutěži své rodině ukázal, že není jako jeho otec, se kterým má komplikovaný vztah. Když s někým nesouhlasí, nemá prý problém oponovat, nebo svůj názor vyjádřit alespoň ironickým gestem.

"Vždycky jsem měl trochu prořízlou pusu, co se týče komunikace s ostatními lidmi a nedělá mi to problém. Dříve jsem pracoval jako číšník, pak v době lockdownů nějakou dobu také v realitce a teď jsem pracoval jako obchodní zástupce. Takže jsem byl s lidmi ve styku na denní bázi a mohu říct, že mám na ně i dobrý odhad. To mi myslím může hodně pomoci, co se týče i vztahů v kmeni a v té sociální hře, kterou považuji za zásadní. A samozřejmě neopomíjím i fyzickou kondici. Už více než tři roky pravidelně cvičím a běhám, takže i po této stránce jsem myslím na soutěž dobře připraven,“ dodal sebevědomě Kristian. ■