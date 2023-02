Po Prostřenu!, kdy ho národ vyhejtoval, řeší zdravotní problémy: Richard Sacher popsal nechutné detaily nepříjemné operace

Richard Sacher má zdravotní problémy. Foto: SOHO

Ještě stále mu chodí výhrůžné vztazy, které jen rozdmýchávají to, že si soutěžící Prostřeno! Speciál jdou i po odvysílání pořadu stále po krku.

O tom, že si za to může hlavně on sám svým chováním, které sice vysvětlil, ale přesto je pro málokoho pochopitelné, ovšem není pochyb. Richard Sacher by měl ale už rád celkem klid, jak svěřil Super.cz. Teď řeší své vlastní zdravotní problémy.

"Trhali mi osmičku vlevo nahoře, byla vrostlá hodně hluboko. Nechtělo se jí ven, navíc jsem silně krvácel. Ten zub pak rozemleli ve speciálním mlýnku, jedná se o moderní izraelskou technologii. Následně mi rozřezali dásně na třech místech a namačkali tam tu rozemletou směs, překryli ji umělými membránami a poté zašili dásně. Trvalo to tři hodiny a místy to neskutečně bolelo, nepodařilo se jim to důkladně umrtvit," popisoval Super.cz zákrok u stomatologa.

"Následujících šest dní jsem měl levou stranu obličeje nateklou natolik, že jsem nemohl ani se smetím, aby mě náhodou někdo nepotkal a nelekl se. Aby toho nebylo málo, silná antibiotika mi totálně rozhodila trávení. Jen za poslední týden jsem zhubnul dvě kila. Operace stála skoro 30 000, za pár měsíců budu platit další desetitisíce. Ale s tím jsem počítal," pokračoval.

Tím jeho zdravotní problémy ovšem nekončí. "Od operace vidím rozmazaně na levé oko. Vyčkával jsem, jestli se to nespraví, a ono ne. Dneska ráno jsem byl u očního a dozvěděl jsem se, že mám zánět rohovky," svěřil Richard ve středu, kdy nám poslal i další mail o spolusoutěžících. ■