Pamela Anderson přiznala, že navzdory non-stop sexu s Tommym Leem si nejsmyslnější noc užila s osmdesátiletým mužem

Pamela Anderson Profimedia.cz

Kdo by čekal, že je spojený s jediným mužem, kterého podle svých slov kdy milovala – jejím prvním manželem Tommym Leem – byl by na omylu. S tím si sice prý užívala téměř nepřetržitého sexu, ale v její mysli utkvěl zcela jiný moment. Pamela má svůj nejsmyslnější zážitek spojený s osmdesátiletým mužem, s nímž zhruba ve svých dvaceti letech, tančila tango. Způsob, jakým ji vedl, byl prý dechberoucí.

Onen muž, s nímž se setkala během své cesty do Buenos Aires, ji údajně držel tak pevně a jemně zároveň, že zažila něco, co nikdy předtím necítila. „Změnilo mě to a nikdy jsem na to nezapomněla,“ prozradila Pamela, která si stojí za tím, že každé slovo v knize napsala sama.

Pam také popisuje, jaké přátelství a vzájemné propojení je mezi ní a zakladatelem WikiLeaks Julianem Assangem, aniž by spolu měli někdy něco víc.

Bývalá hvězda pánských časopisů ve svých memoárech ale rovněž detailně popisuje, jak byla jako dítě sexuálně zneužívaná, a to dokonce i svou chůvou, což prý značně pokřivilo její vnímání vztahů v pozdějším životě. V knize vysvětluje, že po zneužívání nabyla dojmu, že pokud chtěla mít s někým sex, musela do něj být zamilovaná, což prý podnítilo i její uspěchaná manželství. Tommyho Leea si Pamela v roce 1995 vzala dokonce pouhé čtyři dny po jejich seznámení. ■