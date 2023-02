Od líbačky s Vincentem Navrátilem je stále single. Anna Kadeřávková nyní plánuje velké stěhování

Anna Kadeřávková promluvila o Vincentu Navrátilovi a také o stavbě domu.

„Určitě mě to nemrzí, my jsme spolužáci z konzervatoře, takže my se známe opravdu hodně dlouho,“ svěřila se se smíchem Super.cz.

Od té doby je stále single, ale naplno ji zaměstnává vidina jejího domu, jehož stavba už prý pomalu míří ke konci a tento rok by se kráska mohla stěhovat. „Já to řeším už přes rok a půl a už pomaličku finišujeme, za pár měsíců už by to mělo být hotový. Tak doufám, že to půjde všechno podle plánů, že se ty termíny dodrží a že někdy na podzim, konec podzimu bych měla převzít hotový dům.“

Oblíbená herečka vypadá stále skvěle. A ani pro to nemusí skoro nic dělat. „Já se udržuji fit dobrými geny. Mám naštěstí hrozně dobrou genetiku, moje maminka je nádherná žena, tak doufám, že mě čeká to samé,“ doplnila krásná Anna Kadeřávková, která je celkem z deseti sourozenců. ■