S předsudky se ještě nesetkala. Hvězda ulice je zamilovaná do o 27 let staršího partnera a klape jim to

Byla to taková akce kulový blesk! Herečka Vendula Fialová, známá ze seriálu Ulice, se v průběhu pandemie covidu-19 přestěhovala k muži, který získal její srdce. S hudebním producentem Leškem Wronkou (62) jim to neuvěřitelně klape.

„Já si myslím, že hodně vztahů covid urychlil, protože hodně lidí spolu nechodilo na večírky, nebyli ve společnosti, ale viděli se od začátku v teplácích, takže první dárek mému příteli byly nové tepláky,“ smála se herečka během rozhovoru pro Super.cz.

Lešek je přesně o 27 let starší než kudrnatá blondýnka. Zatím se prý nesetkali s žádným předsudkem ohledně věkového rozdílu. „Nemám s tím problém a s žádnými předsudky jsem se nesetkala, já to nějak neřeším. Já věřím, že spousta lidí si řekne „no jasně, zlatokopka“, ale já to prostě nevnímám,“ svěřila se nám.

Osobně Vendulu můžete vidět na jevišti Divadla pod Palmovkou. „Chystáme se na novou komedii Sen noci svatojánské, a co jsem slyšela, tak na jevišti budeme mít obrovskou klouzačku z PET lahví, takže přijďte na premiéru, bude to možná naposledy, kdy nás tam uvidíte," dodala se smíchem Vendula Fialová, se kterou jsme si povídali na prezentaci kosmetických výrobků. ■