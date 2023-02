Pamatujete si na Simonu ze svatební show, které dohodili uplakaného Radka? Blondýnka je stále single

Jak se dnes daří krásce z televizní svatební show? Super.cz

Jsou to už tři roky, co lidé díky první řadě sociálního experimentu Svatba na první pohled sledovali sympatickou Simonu Míkovou, která na obrazovce tvořila pár s kurýrem Radkem. Od skončení pořadu ale tito dva nejsou vůbec v kontaktu.

„Neviděla jsem ho od té doby, co jsme ukončili natáčení, takže nevím, jak se má. Ona to nebyla láska ani v té televizi, co si pamatuju, bylo to z toho dobře patrné, že to nefungovalo,“ svěřila se Simona Super.cz.

Do této netradiční reality show, která slaví úspěchy především v anglicky mluvících zemích, se Síma přihlásila především na popud svého bratra. „Byla jsem dlouho sama a v té době byl můj brácha nemocný, léčil se s rakovinou, kterou se mu naštěstí podařilo vyléčit, a on byl ten hnací motor, který mi řekl - jdi tam.“

Dnes se Simona věnuje marketingu a sociálním sítím. „To je něco, co dělám od vysoké školy a baví mě to.“

A když se vrátíme k tématu láska, našla už tato sympatická blondýnka toho pravého, nějakého jiného kurýra Radka? „Není žádný nový kurýr, žádný jiný Radek a žádný jiný muž v mém životě,“ dodala se smíchem Simona Míková. ■