Nejstabilnější pár českého showbyznysu oslavil výročí: Václav Kopta je se svou ženou už 40 let

Herec Václav Kopta (57) s manželkou herečkou Simonou Vrbickou patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Před několika dny totiž tento manželský pár oslavil krásné jubilejní výročí, a to 40 let od seznámení.

„Bylo to včera 40 let, kdy jsme se dali dohromady, vzhledem k tomu, že to bylo ve druhé polovině minulého století, tak už nejsem úplně svéprávný, abych to Simoně potvrdil, ale ona tvrdí, že před 40 lety jsme se koncem ledna dali dohromady, ale brali jsme se až v 95. roce,“ svěřil se Super.cz Václav Kopta, který s manželkou vychoval dvě dcery a řadu let spolu působí na jevišti.

Nás zajímalo, zda si herec ještě pamatuje, kdo koho první oslovil. „Já si myslím, že jsme se sbalili navzájem, byli jsme mladí, nerozvážní, dovolím si říct i naivní a já na to hrozně rád vzpomínám,“ prozradil Václav Kopta s tím, že jejich vztah sice není bez chybičky, ale upřesnil, že právě bez chyb by nebylo pevnosti.

„Byla to hezká doba, škoda že jsme se trochu víc nevěnovali také studiu, než jeden druhému, ale ten start byl důležitý a zřejmě jsme vyšlápli pravou nohou, protože v roce 2023 jsme pořád spolu, pracujeme spolu, máme dvě dospělé dcery a bez domácího násilí, takže mě zatím nebije,“ řekl herec a muzikant na křtu debutového počinu Báry Kodetové „Náš dům“, jehož text složil.

Silná píseň a videoklip k ní napsaný se stane součástí kampaně na podporu žen, které zažily domácí násilí, a kterou zaštituje organizace Acorus. Nás zajímalo, jak Václava Koptu pro křehnou Báru Kodetovou napadlo napsat takový text.

„Není to domácí prostředí, inspirací mi byla Bára, a to myslím v dobrém. Její povaha a její herectví, které se jí prolíná i do soukromého života. Je to diva a je to herečka, která když už se rozhodla zpívat, tak jsem si řekl, že jí napíšu něco, kde uplatní herecké nadání a ženskost,“ dodal pro Super.cz Václav Kopta na křtu videoklipu. ■