Pamatujete si je jako malé holčičky? Bára Kodetová se pochlubila svými třemi dcerami, které zdědily půvab po mamince

Bára Kodetová Super.cz

Na slavnostním křtu písně, kterou Bára protestuje proti domácímu násilí, nemohla chybět ani její rodina. Na představení videoklipu, který se stane součástí kampaně na podporu žen, které zažily domácí násilí, dorazil její manžel Pavel Šporcl a také dcery. Kdo si je ještě pamatuje jako malé holčičky, byl jistě překvapený. Z dcer Báry Kodetové už jsou slečny, které zdědily půvab po mamince. Dvě mladší Sophie a Violetta během představení klipu s maminkou vystoupily. Nejstarší Lily, která na akci přivedla svého přítele, vše sledovala s ostatními hosty.

„Klip je o vztazích, je věnovaný obětem domácího násilí. Vždy když o tom povídám, tak si říkám, že jsme se s Vaškem sešli, dvě hodiny se smáli a on mi pak poslal takhle závažný text, ale vzala jsem to jako výzvu. Řekla jsem si, že bych videoklip ráda věnovala neziskové organizaci Acorus, která se věnuje násilí na ženách. Touto písní se představuji jako zpěvačka, ukazuji nejen to, že umím zpívat, ale má to i hlubší podtext a přináším něco, co má hodnotu,“ prozradila Bára Kodetová, která je ráda, že může svým počinem pomáhat.

O závažnosti domácího násilí se rozpovídala v našem rozhovoru a je šťastná a vděčná, že právě ona má fungující manželství, kterým se jí snad podařilo dát základ do života i svým dcerám. „My doufáme s Pavlem, že jim dáváme ten správný příklad toho, jak by rodina měla vypadat a jak by vztah mezi mužem a ženou měl vypadat, a ony žijí v tom, že je jim to vlastní, takže já doufám, že budou mít větší štěstí, aby si do svého života přitáhly někoho, jako je jejich tatínek,“ svěřila se herečka a zpěvačka. ■