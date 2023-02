Zhubla 20 kilo, shodila hřívu a z blondýnky je brunetka. Podívejte se na proměnu Natálie Kočendové z Love Islandu

Natálie Kočendová Super.cz

Modelka a vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová zhubla předloni více než dvacet kilo a nyní má postavu, se kterou je naprosto spokojená. A klidně si k večeři dopřeje pět dortů.

"Jím úplně všechno kromě masa a ryb. Jinak kdykoli cokoli. To je myslím základ. Aby se člověk neomezoval a jedl, na co má chuť. Ale musím přitom cvičit, samozřejmě," řekla Super.cz Natálie, která vyrazila s letošními finalistkami Miss Czech Republic na soustředění do Spojených arabských emirátů. Předává jim zkušenosti ze své missí cesty, aby ve světě uspěly stejně jako ona.

Natálie se netají silikonovými vnadami. Běžně ale prsa dostávají pořádně zabrat, pokud dívka přibere a následně zhubne, to je pak zpravidla čeká další úprava vnad. Jak je na tom Natálka? "Spíš když jsem přibrala, tak se mi prsa změnila. Teď se to srovnalo, nevidím žádné změny. Možná jednou po dětech půjdu na úpravu, ale teď to není v plánu," dodala Kočendová. ■