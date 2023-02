Skončí kvůli těhotenství v seriálu ZOO? Denisa Pfauserová prozradila podrobnosti o očekávaném miminku

Denisa Pfauserová svěřila podrobnosti o těhotenství Herminapress

"O tom, že jsme miminko s přítelem plánovali a povedlo se to, v ZOO věděli, takže to scenárista René Decastelo nějak zakomponuje do děje a těhotná bude i moje postava. Zatím tedy nevím, jak přesně to bude," řekla Super.cz Denisa.

Herečka si těhotenství podle svých slov užívá. "Vyhnuly se mi i ranní nevolnosti. Cítím se skvěle, a dokonce nemám ani žádné specifické chutě. Jen tedy už rovnoměrně nabírám na váze i mimo břicho. Zatím jsem přibrala osm kilo," prozradila herečka, která je v pátém měsíci těhotenství.

Rodit bude v červnu a návrat do práce nechce příliš odkládat. "Pak budou prázdniny a v září už zase můžu naskočit. Mám hlídací babičku, která kdyžtak se mnou může být kdykoli na place, abych mohla být s miminkem. Moje práce není tak časově náročná, takže ji můžu dělat dál a přitom se starat o dítě," míní.

Prozradila také, že svatbu s partnerem Martinem Kučerou během těhotenství neplánuje a pohlaví miminka se teprve dozvědí. "V polovině února budeme pořádat gender reveal párty, kde se to dozvědí i ostatní," dodala. ■