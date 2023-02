Obroušené zuby, nitě ve tváři, botox, opravené nosy: Češka, která byla 5. na světové soutěži krásy, popsala kolegyně

Mariana Bečková svěřila, že konkurentky ve světové soutěži krásy byly samá plastika. Super.cz

"Byl to docela problém, pořád mi říkaly, co všechno bych si měla opravit. Nedala jsem se, říkám si, že na to jsem ještě mladá. Jsem ráda, že jsem necukla," svěřila Mariana, která i tak v soutěži uspěla, i když do ní šla s tváří, kterou jí obdarovala příroda a nikoli šikovné ruce plastických chirurgů neb stomatologů. V našem videu probrala i další aspekty soutěže.

Další soutěžící měly upravené nosy, nitě, botox a další zákroky. "Bylo toho opravdu dost, a proto říkám, aby se třeba i dívky, které se přihlásily do Miss Czech Republic, nesrovnávaly s modelkami na sociálních sítích, které jsou velmi upravené," upřesnila na soustředění nových finalistek soutěže krásy, z níž sama vzešla.

"Asiatky a holky z Latinské Ameriky plastiky podstupují už v šestnácti letech. Pak to svádí na pubertu. Což je dejme tomu možné u toho, že jim vyrostla prsa, ale asi se jim pubertou nezměnil tvar nosu," smála se Mariana, která bere to, že stále může hýbat obličejem, jako devizu pro svojí vysněnou hereckou kariéru. ■