Baby boom pokračuje. Krásná novácká rosnička se v létě stane maminkou

Simona Šimková v létě porodí první děťátko. Foto: se souhlasem S.Šimkové

„Zrovna v prosinci, kdy jsem byla ve třetím měsíci a bylo mi opravdu špatně a únava byla maximální, jsem měla hodně směn na Nově, a zároveň hodně moderací firemních večírků a společenských akcí, které už nešlo zrušit. S 12. týdnem (aktuálně jsem v 18.) se naštěstí energie vrátila na 100 %, únava už není tak silná, chutě se vrátily také do normálu a já si teď už jen můžu užívat, jak bříško roste před očima a těším se už jen na to, až se dozvíme, zda budeme mít holčičku, nebo chlapečka,“ svěřila se Simona Super.cz.

Jak nám sama kráska přiznala, i budoucí tatínek si už užil své. „Když jsem měla všechny ty zvláštní chutě, byla unavená a nebylo mi dobře, obskakoval mě jako královnu a plnil všechny požadavky. Chudák mi jednou jel přes půl Prahy pro kokosovou vodu, protože nic jiného jsem nezvládla v rámci nevolností vypít,“ smála se moderátorka.

Termín porodu má 7. 7. a usměvavá rosnička by chtěla být před kamerou do června, pokud jí to tedy stav dovolí. „Poté se ale neplánuji vracet hned po šestinedělí na obrazovku, chci si miminka užít a nechci ho nechat maličké samotné doma,“ dodala Simona Šimková. ■